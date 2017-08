Geplantes Thema: - Warum fallen Männern nur die Kopfhaare aus? Bei vielen Männern herrscht Leere auf dem Kopf - die Haare gehen aus. Bemerkenswert ist allerdings, dass die übrige Körperbehaarung nicht davon betroffen ist. Mit zunehmendem Alter nimmt die Behaarung am Bart oder in den Ohren sogar zu. Woran das liegt, weiß Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". - Warum fallen Männern nur die Kopfhaare aus?