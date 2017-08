Im Yachthafen wird die Leiche des 58-jährigen Pförtners Victor gefunden. Der Sohn gerät unter Verdacht, da die beiden Streit hatten. Antoines Wechsel in eine andere Einheit überrascht Candice. Nicht nur der Verlust ihres exzellenten Kollegen verletzt Candice, sondern vor allem, dass dessen neue Chefin Sylvie Leclerc den Fall übernimmt. Gut, dass sie zur Entspannung ihr neues Haus und Canovas hat, den sie wie sie glaubt gut vor ihren Kindern verheimlicht. Doch so leicht gibt Candice nicht auf. Auch ohne offizielle Zuständigkeit ermittelt sie weiter und kämpft um ihren Fall. Es soll eine Verbindung zwischen Dylan Alonso und einer Serie von Raubüberfällen geben, in der Antoines neues Team bereits ermittelt. Aber ist Dylan Alonso tatsächlich der skrupellose Räuber, der ältere Leute brutal in ihren Häusern überfällt? Die Rivalität zwischen den Abteilungen spitzt sich weiter zu. Als Candice dann auch noch Antoine bei einer unlauteren Ermittlungsmethode ertappt, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Zehn Folgen der vierten Staffel "Candice Renoir" werden mittwochs ab 23:15 Uhr als deutsche Erstausstrahlung in Doppelfolgen gezeigt.