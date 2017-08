Die Kartoffel ist ein Grundnahrungsmittel. So hat es sich Friedrich der Große in seinem "Kartoffelbefehl" vor 250 Jahren für seine Untertanen gewünscht. Aber nur 60 Prozent der Kartoffelernte werden verzehrt, als Salzkartoffel, Pommes oder Chips. Denn die Stärke in der Kartoffel ist Grundlage für Klebstoffe, Textilien und Papier. Ohne sie würde die Tinte auf dem Papier verlaufen.