Die 15-jährige Caro verliebt sich in den smarten 19-jährigen Cem. Was zunächst wie Caros großes Glück wirkt, entpuppt sich schon bald als einziger Alptraum. Während Cem Caro die große Liebe vorgaukelt und sie systematisch immer mehr von ihrem sozialen Umfeld abkapselt, schwebt Caro auf Wolke sieben. Als er beginnt, sie mit Gewalt und Drohungen zur Prostitution zu zwingen, gibt es scheinbar keinen Weg mehr zurück. Und trotz allem ist die emotionale Abhängigkeit von Caro zu ihrem "Loverboy" weiterhin ungebrochen. Als die Eltern erkennen, in welcher prekären Situation ihre Tochter steckt, versuchen sie alles, um Caro zu helfen, damit sie wieder in ihr altes Leben zurück findet