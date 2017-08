Altersglühen - Speed Dating für Senioren Heute | ONE | 14:10 - 15:40 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Sie alle suchen nach Liebe und das auf einem ungewöhnlichen Weg. 13 Senioren, zwischen Ende 60 und Mitte 80, entscheiden sich an einem Speed Dating teilzunehmen. In nur sieben Minuten versuchen jeweils ein Mann und eine Frau herauszufinden, ob es mit ihrem Gegenüber tatsächlich eine gemeinsame Zukunft geben könnte. Die unterschiedlichen Sehnsüchte, Meinungen und Probleme der Teilnehmer führen dabei zu unterhaltsamen Gesprächen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2014 FSK: 6 Schauspieler: Maria Koppel Senta Berger Johann Schäfer Mario Adorf Edith Wielande Christine Schorn Kurt Mailand Jörg Gudzuhn Leni Faupel Gisela Keiner Sergej Stern Victor Choulman