Nicht schuldig Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Thriller

Inhalt Die Künstlerin Annie Laird wird für einen Gerichtsprozess gegen einen Mafiaboss in die Jury berufen. Sofort nehmen Mitglieder der Bande sie in die Zange und wollen sie dazu bringen, Louie Boffano für unschuldig zu befinden. Doch nachdem er freigesprochen wurde, ist der Terror gegen Annie noch nicht zu Ende. Original-Titel: The Juror Laufzeit: 140 Minuten Genre: Thriller, USA 1996 Regie: Brian Gibson FSK: 12 Schauspieler: Annie Laird Demi Moore Vincent, der Lehrer Alec Baldwin Oliver Laird Joseph Gordon Levitt Eddie James Gandolfini Juliet Anne Heche Joseph Boffano Michael Rispoli