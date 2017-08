Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 19:30 - 20:00 Uhr | Heimatserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Serie dreht sich um den Alltag im fiktiven oberbayerischen Dorf Lansing. Im Mittelpunkt stehen die Gastwirtsfamilie Brunner, die Brauereifamilie Kirchleitner und die Familie Preissinger. In der Serie wird eine abgeschwächte Form des bairischen Dialekts gesprochen, um außerhalb Bayerns eine bessere Verständlichkeit zu erreichen. Dieser Dialekt wird jedoch von einigen als verkitscht empfunden. Untertitel: Wie gewonnen, so zerronnen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Thomas Pauli Folge: 1967 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets