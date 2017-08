"SEXY JESUS": What shalls - sex sells! Tatsache. Der Playboy verkauft sich besser als das Sonntagsblatt. Als Religionslehrer sieht er es als seine Pflicht dieser Tatsache auf den Grund zu gehen. Denn Jesus ist ja auch nach 2000 Jahren noch immer eine Stilikone: viel Haare, wenig Kleidung, schicke Sandalen. In diesem Sinne: Sex it up - das Leben ist schlaff genug!