Die Pinguine aus Madagascar Morgen | ORF 1 | 08:05 - 08:15 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt King Julien ist geschockt, als Lemur Clemson ihm eine Urkunde unter die Nase reibt, aus der hervorgeht, dass er keine adelige Herkunft hat. Clemson will den Thron für sich beanspruchen und zieht dafür alle Register... / Private kommt zu Ohren, dass die Erdnussbutter "Winky" ihre Produktion einstellt. Um die letzte Butter zu ergattern, plant er einen Einbruch... Original-Titel: The Penguins of Madagascar Untertitel: Die Krone ist mein! Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2012 Regie: Eric Darnell Folge: 7