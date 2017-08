Geplantes Thema: - Woher wissen Tabletten, wo sie wirken sollen? Es gibt so viele Tabletten mit so vielen unterschiedlichen Wirkungen - aber was passiert eigentlich im Körper bei der Einnahme? Susanne Holst erklärt, was Gehirn und Botenstoffe mit der Wirkung von Tabletten zu tun haben. - Woher wissen Tabletten, wo sie wirken sollen?