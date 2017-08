Tod am Engelstein Heute | 3sat | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Mutter von Lara (Stefanie Stappenbeck) und Sylvia (Nina Kronjäger) wird tot in den Bayerischen Alpen geborgen. In der Nähe liegt eine weitere, eine männliche Leiche - schon seit mehreren Jahren. Die Schwestern forschen nach - und decken ein Familiengeheimnis auf. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2011 Regie: Christiane Balthasar FSK: 12 Schauspieler: Lara Brunn Stefanie Stappenbeck Sylvia Weidinger Nina Kronjäger Vincent Gründer Maximilian von Pufendorf Micha Weidinger Roeland Wiesnekker Guido Gründer Dietmar Mues Maria Gründer Gundi Ellert