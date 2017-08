Auf einem Spielplatz in Stockholm finden eine Mutter und ihre kleine Tochter eine seltsame Holzkiste, die an einen Sarg erinnert. Beck und sein Team übernehmen die Ermittlungen. Es stellt sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen selbstgebauten Sarg handelt, in den Staatsanwältin Annika Runstrand offenbar lebendig hineingelegt wurde und dann - durch Drogen gelähmt - bei vollem Bewusstsein erstickt sein muss. Der erste Verdächtige, Motorrad-Rowdy Matte Larsson, den Annika hinter Gitter gebracht hatte und der soeben aus dem Gefängnis entlassen wurde, wird ebenfalls ermordet aufgefunden - auf ähnliche Weise, nur mit dem Unterschied, dass er bei vollem Bewusstsein ertrunken ist. In einem Waldstück wird ein weiteres Grab gefunden, bereits ein paar Monate alt. Der Tote scheint vom selben Täter ins Jenseits befördert worden zu sein - wieder eine Holzkiste, wieder die schwarze Folie, aber das Opfer wurde vorher misshandelt. Aufgrund seiner Fingerabdrücke kann der Tote ermittelt werden: ein Kleinkrimineller, der in einem Mordfall angeklagt war, aber freigesprochen wurde. Langsam vervollständigt sich für Beck und sein Team das Bild, als auch noch ein Gefängniswärter bedroht wird. Bevor Beck den Fall lösen kann, geraten er und seine Tochter in eine lebensbedrohliche Situation, denn die Rache des Täters richtet sich jetzt gegen seinen hartnäckigsten Verfolger. Was Beck zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass der Täter sich in sein Privathaus eingemietet hat.