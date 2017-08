Rechtsanwältin Lydia Kühn wird von einem Auto überfahren. Schnell finden die Kommissare Stadler und König heraus, dass es sich um Mord handelt. Ein Wagen war direkt auf Kühn zugefahren. Zeugen können das Fahrzeug beschreiben und haben sich das Kennzeichen gemerkt. Es gehört zum Wagen von Herbert Muxleitner, das Kennzeichen wurde jedoch gestohlen. Auch Melanie Muxleitner, die Ex-Frau von Herrn Muxleitner, will nichts mit dem Mord zu tun haben. Im Gegenteil: Sie ist gerade mit der Scheidung beschäftigt und zieht aus dem gemeinsamen Haus aus. Der Besitzer des Unfallwagens wiederum, der Bauunternehmer Max Haimhauser, kann sich den Vorfall auch nicht erklären. Er hat nicht einmal mitbekommen, dass sein Wagen für den Mord "ausgeliehen" wurde. Wer also hat Frau Kühn umgebracht? Eine interessante Spur führt Stadler und König zu Josef Längerer, dem Schwager der Toten. Er und seine Frau, Karin Längerer, fühlten sich von der Toten bevormundet. Haben sie gemeinsame Sache gemacht und Kühn beiseite geschafft? Der Druck wird größer, da Längerer als Kfz-Meister an den Unfallwagen kommen konnte. Als sich herausstellt, dass die Tote ein Verhältnis mit Herrn Muxleitner hatte, bekommt der Fall eine neue Wendung.