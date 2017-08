Ein Kleinflugzeug stürzt bei einem Rundflug über dem Harz ab. Da zunächst alle glauben, dass Paul Kleinert mit an Bord war, werden die Ermittlungen an Jonas Wolter übertragen, und Kleinert muss ihm zuarbeiten. Bald wird deutlich, dass es kein technischer Defekt war, sondern Sabotage. Der Inhaber einer anderen Flugschule gerät unter Verdacht, denn er hatte ein Motiv und wurde am Tatort gesehen.