Jelly Belly Beans Boozled: Nasenpopel oder saftige Birne, Baby-Windel oder Kokosnuss, Butter Popcorn oder faules Ei - wer dieses Spiel zockt, braucht starke Geschmacksnerven! Jelly Belly Beans Boozeld® ist eine bunte Mischung Geelebohnen in acht leckeren und acht absolut verrückten Geschmacksrichtungen. Jeweils zwei Bohnen haben dabei zwar die gleiche Farbe, allerdings unterscheiden sie sich geschmacklich wie Himmel und Hölle. Welches Bohnenpaar die Spieler erwischt, wird per Losrädchen entschieden. Na dann - Guten Appetit! "Laybag" Luftkissensofa: Der "LayBag" verspricht DAS innovative Lifestyle-Produkt der Saison zu sein und wurde entwickelt, um überall perfekt entspannen zu können. Egal ob auf Gras, Beton, Stein, Sand oder sogar Schnee, durch besonders stabiles Material soll das Luftkissen-Sofa laut Hersteller auf jedem Untergrund einsatzfähig sein, ohne kaputt zu gehen. Klein im Tragebeutel verpackt soll der LayBag ideal für unterwegs sein und soll sich ganz ohne extra Pumpe in wenigen Sekunden durch hin und her bewegen mit Luft befüllen lassen. Belastbar ist das aufblasbare Sofa bis zu 150 Kilogramm. "Kick & Cool" Stehtisch: Wetterfest und korrosionsbeständig. Ideal auch für Balkon und Terrasse. Edles Design. Hochwertige Verarbeitung. Stabiler Stand. An diesem Stehtisch kommt laut Hersteller niemals Langeweile auf, denn unter der gläsernen Tischplatte lockt ein voll funktionsfähiger Mini-Kicker. Selbst eisgekühlte Getränke sind in greifbarer Nähe. Ca. 50 cm unter dem Tisch lagern sie in einer 42 cm Ø Eiswanne mit Schmelzwasser- Ablauf. Durch 2 Flaschenhalter am Spielfeldrand hat man beim Match die Hände frei und stößt im Eifer des Gefechts kein Glas und keine Flasche um. "Goatee Saver" Rasierschablone: Bringen Sie Ihren Bart schnell und einfach perfekt in Form: Mit der 'Goatee Saver'-Rasierschablone sollen schiefe Kinnbärte, missglückte Konturen oder kleine Missgeschicke beim Rasieren ab sofort der Vergangenheit angehören. Der "Goatee Saver" soll sich laut Hersteller fast allen Gesichtsstrukturen und Kinnbartformen individuell anpassen und für die perfekte Rasur jeden Tag sorgen. Balanco Set: Training und Geschicklichkeitsspiel in einem - Mit drei Schwierigkeitsstufen soll das Balanco Set nicht nur die Muskeln, sondern auch das Gleichgewicht und die Koordinationsfähigkeit trainieren. Dazu stellt man sich auf die Außenränder des etwas anderen Balanceboards und lenkt die Kugel durch die verschiedenen Spielfelder. Wie es wohl um das Reaktionsvermögen und die Konzentration der Allestester bestellt ist? Sbelt Neck Slimmer - Sanftes Lifting fürs Doppelkinn: Das kleine Massagegerät "Sbelt Neck Slimmer" soll dabei helfen, die Hals-, Nacken- und Kinnmuskulatur zu kräftigen. So soll das Absinken und Herunterhängen dieser delikaten Körperregion verhindert und ein vorhandenes Doppelkinn gestrafft werden. Eine sanfte und vor allem schmerzfreie Lifting-Methode, ganz ohne operativen Eingriff, das verspricht zumindest der Hersteller. Das Mini-Trainingsgerät bietet drei verschiedene Widerstandsstärken und soll eine optische Verjüngung des Anwenders mit nur zwei Minuten Training pro Tag ermöglichen. Geeignet für alle Altersgruppen. Boiley-Eierkocher: Ein Eierkocher für die Mikrowelle. Mit dem mitgelieferten Eierpiekser ein Loch ins Ei pieken, Ei in den "Boiley" legen und in die Mikrowelle stellen. Nach 3-5 Minuten soll das Ei gekocht und bereit zum Verzehr sein - ganz ohne Explosion. Ob das funktioniert? Die Allestester finden es heraus! Hydro Force Wave Edge -Stand Up Paddle Board: Sportlicher Wasserspaß oder nasser Reinfall? Dieses Produkt soll nicht nur als Stand Up Paddle Board, sondern auch als Kayak einsetzbar sein. Durch einen abnehmbaren Sitz mit Rückenlehne, soll das Stand Up Paddle laut Produktbeschreibung zum Kayak werden. Zwei große, sperrige Sportgeräte sollen durch die aufblasbare Kombination von Stand Up Paddle und Kayak ersetzt werden. - Kinder testen die verrücktesten Spielzeuge aus aller Welt: Milky Cow