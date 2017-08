Bones befindet sich in der Gewalt von ihrem ehemaligen Mitarbeiter Zack Addy, der jahrelang in einer psychiatrischen Einrichtung einsaß, da er den Mord an einem Lobbyisten gestanden hatte. Schnell stellt sich heraus, dass Dr. Addy lediglich Bones Hilfe benötigt, um seine Unschuld zu beweisen. Entweder treibt der verurteilte Mörder ein falsches Spiel, oder ist er wirklich nicht der Serienkiller.