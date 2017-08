Fährt man im Norden übers Land, egal in welche Richtung, ist es grün auf den Feldern und Wiesen, zur Rapsblüte auch mal gelb und nach dem Pflügen des Ackerlandes braun. Viele andere Farben sind aus der Landschaft verschwunden. Heimische Wildblumen sind größtenteils einfach nicht mehr da. Und mit ihnen sind Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge und noch viele andere Tierarten verschwunden. Der Botaniker Dr. Björn-Henning Rickert arbeitet als freier Mitarbeiter im Auftrag der Stiftung Naturschutz SchleswigHolstein gegen die landschaftliche Monotonie an. Gemeinsam mit Gleichgesinnten pflanzt und sät er auf ausgesuchten Flächen heimische Wildblumen wie Heidenelke, Küchenschelle oder Teufelsabbiss, damit sie sich wieder ausbreiten. Da sie über Jahrzehnte auf unterschiedlichste Weise vernichtet wurden, können sie sich nicht mehr eigenständig verbreiten. Das Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 auf 2.500 Hektar die "Initialzündung" für ein Blütenmeer zu geben. Ein in dieser Größenordnung bisher einmaliges Projekt in Deutschland. Detlef Kolligs, Kollege von Björn-Henning Rickert, züchtet in seinem Garten den Goldenen Scheckenfalter, eine vor 60 Jahren in Schleswig-Holstein weit verbreitete Schmetterlingsart. Für die Neuzucht musste er die ersten Raupen aus Dänemark holen. Die Wiederansiedlung des Falters gelingt nur, wenn dessen natürlicher Lebensraum wiederhergestellt wird. Dazu gehören der Teufelsabbiss als Futterpflanze für die Raupen und reich blühende Wildblumen als Nektarpflanzen für die Schmetterlinge. Der Goldene Scheckenfalter steht stellvertretend für andere bedrohte Tier- und Pflanzenarten, denn dort, wo er heimisch ist, haben auch sie eine Überlebenschance. Die für dieses groß angelegte Projekt gegründete ArcheGärtnerei in Eggebek züchtet diese heimischen Wildblumen, die dann in entsprechenden Gebieten ausgepflanzt werden. Um an die Saat zu gelangen, sammelt Dr. Rickert diese auf den wenigen noch reich blühenden Wiesen in Schleswig-Holstein. Er könnte sie sich auch aus der Schweiz schicken lassen. Das Vorhaben kann aber nur dauerhaft gelingen mit Pflanzen aus der Region, die an hiesigen Boden und norddeutsches Klima angepasst sind. - Der Wildblumenretter