Vier Morde, u. a. an ihrem Kollegen Benny Ekland und an einem jungen Eishockeyspieler, bringen Reporterin Annika (Malin Crépin) auf die Spur einer alten Geschichte. Vor 40 Jahren starb ein Soldat bei einem Terroranschlag. Verantwortlich: die linke Gruppe "Der rote Wolf". War eine heute hochstehende Politikerin in die damaligen Ereignisse verwickelt?