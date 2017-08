Der junge indische Tanzlehrer Ramu Gupta träumt von einer Schauspielerkarriere in den USA. In New York angekommen, landet er allerdings nicht am Broadway, sondern in einer Pornoproduktion. Seine Filmpartnerin Sharonna hilft ihm mit vielen Erotiktipps, doch er versagt am Set, weil so viele Menschen ihn beobachten. Mit Sharonnas Tipps steigt er aber auf zum erfolgreichen Sex-Experten.