Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil Heute | Disney | 20:15 - 22:15 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Leidenschaft zwischen Schriftstellerin Joan (Kathleen Turner) und Abenteurer Jack (Michael Douglas) ist etwas abgekühlt. Als Joan die Biografie von Scheich Omar schreiben soll, reist sie nach Afrika. Doch der ist ein Schurke! Original-Titel: The Jewel of the Nile Laufzeit: 120 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1986 Regie: Lewis Teague FSK: 12 Schauspieler: Jack T. Colton Michael Douglas Joan Wilder Kathleen Turner Ralph Danny DeVito Omar Spiros Focas Der Juwel vom Nil Avner Eisenberg Tarak Paul David Magid Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets