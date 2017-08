In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Heute | Das Erste | 18:50 - 19:45 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ralf und Claudia kommen direkt aus den Flitterwochen in die Klinik. Der Ehemann wird mit starken Schmerzen im unteren Rücken aufgenommen. Nach der Untersuchung verheimlicht Ralf seiner Frau die Diagnose der Ärzte. Die Motorradkurierin Jasmin Reuter verletzt sich bei der Reparatur ihres Motorrades an der Hand. Die Verletzung ist schnell versorgt, doch beim Aufstehen versagen ihr die Beine. Untertitel: Vertrau mir! Laufzeit: 55 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: Steffen Mahnert Folge: 106 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julia Berger Mirka Pigulla Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets