Dr. Elias Bähr schwebt auf Wolke 7: Mit der Unterstützung der Chefärztin, Prof. Patzelt, wird Nina Kleinbaum bereits seit einer Woche wegen ihrer Herzkrankheit im Johannes-Thal-Klinikum behandelt. Nina wird die von Elias entwickelte Therapie verabreicht, die zunächst auch gut anschlägt. Frau Kleinbaum erholt sich und hofft, bald wieder für ihre kleine Tochter sorgen zu können. Während die Kollegen stolz sind, glaubt nur Ben Ahlbeck, dass sein bester Freund sich an diesem Fall zu sehr aufreibt. Ben Skepsis wächst, als Probleme mit der Behandlung der jungen Mutter auftreten. Doch Elias hält an seiner Therapie fest. Als jedoch das Eingreifen von Dr. Niklas Ahrend und Chefärztin Karin Patzelt nötig wird, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Der vielbeschäftigte Logistikmanager Claus Oehmke kommt verzweifelt ins Klinikum: Er hält das Pochen in seinem Ohr nicht mehr aus! Als die Assistenzärztin Dr. Theresa Koshka ihn deswegen an einen HNO-Arzt verweist, greift Claus kurzentschlossen zu drastischen Mitteln und beschließt, ein Notfall zu werden - Während Marc und Theresa noch nicht wissen, wie sie künftig miteinander umgehen sollen, haben Niklas und Eva ihre erste Meinungsverschiedenheit - ausgerechnet über das Thema Kindererziehung!