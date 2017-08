Der Dokumentarfilm erzählt mit faszinierenden Luftbildern und originellen Alltagsszenen einen Tag in Italien. Der italienische Stiefel erstreckt sich über mehr als 1.700 Kilometern von den Alpen bis nach Sizilien und verbindet so Europa mit Afrika. Weil das Land an der Schnittstelle mehrerer aktiver tektonischer Platten liegt und fast in gesamter Länge von den Apenninen durchzogen wird, kommt es immer wieder zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Eine Reise entlang der 7.500 Kilometer langen Küste enthüllt die ganze Schönheit der italienischen Mittelmeerlandschaften: von der Po-Ebene über die kalabrischen Wüstengebiete bis ins südliche Apulien. Italien entwickelte sich in wenigen Jahrzehnten zur achtgrößten Wirtschaftsmacht der Welt und zur vierten europäischen Wirtschaftsmacht nach Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Der größte Trumpf des Landes liegt in seiner Vielfalt und seinen regionalen Besonderheiten. Die ehemaligen Stadtstaaten Mailand, Rom, Turin, Neapel und Palermo, einst Konkurrentinnen und heute wichtige kulturelle und wirtschaftliche Knotenpunkte, sind von unterschiedlichsten historischen Einflüssen geprägt. Diese bunten, aber auch widersprüchlichen Einflüsse führten jedoch auch zu starken sozialen Ungleichheiten: Besonders ausgeprägt ist das Gefälle zwischen dem wohlhabenden, florierenden Norden und den südlichen Regionen, die sich nur schwer von ihrem Ruf als verarmter Landesteil lösen können. Heute muss das Land versuchen, eine schmerzhafte Vergangenheit zu überwinden, dabei sein historisches Erbe zu bewahren und sich zugleich den neuen Herausforderungen der globalisierten Welt mit ihren Völkerwanderungen, Energiewenden, urbanen und industriellen Entwicklungen zu stellen.