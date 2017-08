Hull Barret und seine Verlobte Sarah Wheeler leben in einer Dorfgemeinschaft friedlicher Goldschürfer, die jedoch immer öfter gewaltsam von den Arbeitern der Minengesellschaft LaHood angegriffen werden. Nach einem Überfall, der vielen Tieren das Leben kostet und bei dem einige Bewohner schwer verletzt werden, betet die junge Megan Wheeler für ein Wunder. Als wäre sie erhört worden, trifft Barret in der Stadt auf einen namenlosen Reiter, der ihn zunächst vor den Schlägen der Minenarbeiter rettet. Es stellt sich heraus, dass es sich bei ihm um einen Prediger handelt, von dem jedoch niemand weiß, woher er kommt und wohin er gehen wird. Barret nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Da der Prediger keine Angst zu kennen scheint und sich wie ein Revolverheld gibt, schöpfen die Bewohner neue Hoffnung. Als Coy LaHood vom Beistand durch den Prediger erfährt, engagiert er einen berüchtigten Killer mit seinen Schergen, die sich um das Problem kümmern sollen. Auch in diesem Film mimt Clint Eastwood wie so oft den ruhigen, unerschrockenen Helden, der den Guten aus der Klemme hilft und den Bösen eine Lektion erteilt. Der Film bietet nicht nur Unterhaltung, sondern verhandelt auch Aspekte der Umweltzerstörung, verkörpert durch die Minengesellschaft, die ohne Rücksicht auf Verluste gewaltsam das Gold aus den Bergen wäscht. Im Gegensatz dazu besinnen sich die Siedler auf die traditionelle Art des Goldwaschens, ohne der Natur damit zu schaden.