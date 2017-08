Bei einem Kostümfest gesteht eine junge Frau dem Baron von Münchhausen ihre heimliche Liebe. Dies nimmt der Baron zum Anlass, am nächsten Tag eine wunderliche Lebensbeichte abzugeben. Er lädt die junge Frau, deren Verlobten und seine eigene, deutlich ältere Ehefrau zum Tee ein und erzählt der Runde die unwahrscheinlich abenteuerliche Lebensgeschichte seines Vorfahren, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Laut Münchhausen verführte dieser einst die Zarin Katharina II. am russischen Hof, bekam vom diabolischen Zauberer Cagliostro die ewige Jugend geschenkt, zog gegen die Türken in den Krieg, lernte in Venedig den berüchtigten Giacomo Casanova kennen und reiste in einem Heißluftballon bis zum Mond. Und damit nicht genug der Überraschungen. Bei Josef von Bakys "Münchhausen" handelt es sich um einen aufwendig produzierten Kostümfilm mit Starbesetzung, einen überwältigenden frühen Fantasyfilm mit verblüffenden Tricks. Mitten im Krieg produziert und im Bombenhagel uraufgeführt, ist "Münchhausen" gleichzeitig ein erschreckend perfektes Beispiel für das von Joseph Goebbels geförderte Unterhaltungskino in Kriegszeiten.