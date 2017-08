Gewürze - Der extra scharfe Wettstreit: Fritz Fuchs kocht ein leckeres Chili mit erlesenen Gewürzen. Herr Paschulke behauptet, es sei viel zu lasch. Jetzt ist Fritz' Ehrgeiz herausgefordert. Ein unheilvoller Schärfe-Wettkampf beginnt. Der Höhepunkt soll ein Wettessen mit weiteren Konkurrenten um die höllisch-schärfste Curry-Wurst an Indiras Bombay-Express sein. Yasemin gelingt es nicht, die beiden von ihrer verrückten Idee abzuhalten. So greift sie schließlich zu ganz eigenen Mitteln. Bei seiner Vorbereitung auf den Wettbewerb wagt sich Fritz an immer neue Gewürze und experimentiert mit Schärfegraden. Er entdeckt dabei, dass Schärfe und Geschmack etwas ganz Unterschiedliches sind. Als er auch noch herausfindet, dass die "Geisterchili" die schärfste der Welt ist, entwirft er einen perfekten Trainingsplan.