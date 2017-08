Ein Mann betritt das Polizeipräsidium und stirbt kurz darauf in Staatsanwältin Bannenbergs Armen. Im letzten Moment flüstert der Sterbende ihr noch zu: "Martin Walden soll alles erben!" Die Ehefrau, Simone Moltke, ist erschüttert. Nicht nur über den gewaltsamen Tod ihres Mannes Horst, der vergiftet wurde. Sondern auch darüber, dass ein manipulativer Paartherapeut der Alleinerbe sein soll. Kommissar Heldt will Walden undercover beobachten. Es fehlt nur noch die passende Partnerin für den Einsatz. Ein Casting unter den Kolleginnen schlägt fehlt, also muss Ellen ran. Während Heldt und Ellen sich einer intimen Ehetherapie mit ungeahnten Folgen unterziehen, versucht Hauptkommissar Grün im Präsidium Licht ins Dunkel zu bringen - er sichtet die Videoaufzeichnungen von Waldens Beratungssitzungen.