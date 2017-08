Scotland Yards Spezialeinheit UCOS löst ungeklärte Kriminalfälle. Unter der Leitung der ambitionierten DCI Sasha Miller arbeiten hier Steve McAndrew, Gerry Standing und Dan Griffin. Gerry Standing wird von seinem alten Freund Ralph Paxton gebeten, den Tod seines Enkels Jake aufzuklären. Jake starb bei dem Sturz von einem Hochhaus, in dem Paxton die Beute eines Raubüberfalls versteckt hatte. Paxton ist sich sicher, dass Jake ermordet wurde. Standings Freund Paxton hatte zusammen mit seinem Komplizen Wayne Pelham den Raubüberfall begangen und das Diebesgut in einem Hochhaus versteckt, das kurz vor dem Abriss stand. Paxtons Enkel Jake sollte die Beute für ihn aus dem Gebäude holen, doch vorher starb er. Es gab nicht viele Personen, die von der Beute wussten, weshalb Paxton seinen ehemaligen Komplizen in Verdacht hat, Jake vom Hochhaus gestoßen zu haben. Doch Pelham scheint unschuldig zu sein. Hinter der Beute versteckt sich jedoch weit mehr, als die UCOS erwartet hat.