Kommissarin Brand und ihr Kollege Simmel werden zum Fundort einer Wasserleiche gerufen. Der Finanzberater Werner Brehm wurde ermordet und hinterlässt einen aufgebrachten Kundenkreis. Er war auch engagierter Förderer des Kölner Rudervereins "Agrippina 1888". Bei ihren Ermittlungen stoßen Marie Brand und Jürgen Simmel auf zwei Verdächtige, die Brehm verantwortlich machen für den Verlust ihrer Ersparnisse. Aber ist einer der beiden der Mörder? Es handelt sich um Andreas Stötzner, den Hausmeister des Rudervereins und um Max Holz, den beliebtesten Wettermann Kölns. Allerdings haben beide ein Alibi. Gemeinsam mit Tochter Sofie, seiner Frau Jenny Wahl und deren Tochter Hanna lebte Werner Brehm bis zu seinem Tod das Konzept einer Patchworkfamilie. Stötzner lenkt den Verdacht auf den jungen Ruderer Luca, der kurz vor der Tatzeit einen heftigen Streit mit Werner Brehm hatte, bei dem es um Hanna Wahl ging, in die Luca verliebt ist. Ohnehin spielt Hanna eine undurchsichtige Rolle in dieser Geschichte. Sie deutet einen Missbrauch durch ihren Stiefvater Werner Brehm an und führt die Ermittlungen dadurch ins private Umfeld. Gab es den Missbrauch wirklich, und hat Hannas Mutter davon gewusst und ihre Tochter gerächt? Und was weiß Luca? Marie Brand lässt eine für sie ungewöhnliche Nähe zu dem Mädchen zu. Sie erkennt dessen Hochbegabung und die damit einhergehende Unterforderung. Sie ist berührt von dem Mädchen, fühlt sich an sich selbst erinnert und macht dadurch Fehler. Nur mit Hilfe ihres Kollegen Jürgen Simmel kann sie am Ende den schönen Schein der Familie entlarven.