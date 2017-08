Saw Heute | ZDF neo | 23:30 - 01:05 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der mörderische Jigsaw will spielen. Dazu hat er zwei Männer in einen Raum gesperrt. Sie sind durch eine Kette miteinander verbunden, zwischen ihnen liegt ein Toter. Und über einen Monitor bekommen sie Anweisungen: Entweder die beiden tun sich selbst böse weh oder ihrem Gegenüber... Laufzeit: 95 Minuten Genre: Horrorfilm, USA, AUS 2004 Regie: James Wan FSK: 18 Schauspieler: Adam Faulkner-Stenheight Leigh Whannell Dr. Lawrence Gordon Cary Elwes Detective David Tapp Danny Glover Detective Steven Sing Ken Leung Allison Kerry Dina Meyer Alison Gordon Monica Potter