In Niedersachsen gibt es fast neun Millionen Hausschweine, das sind mehr als in jedem anderen Bundesland. Und trotzdem bekommen die wenigsten der etwa acht Millionen Einwohner Niedersachsens je ein lebendes Hausschwein zu Gesicht. Die meisten Schweine führen ein sehr kurzes Leben im Verborgenen in einem durchorganisierten Mastbetrieb. Es gibt aber nicht nur die hochgezüchteten Hybridschweine. - Borstenviecher - Vom Glück, Schwein zu haben