Nina Sieveking nimmt die Anzeige der 70-jährigen Frau Schlüter auf, die gesehen haben will, wie eine schwarze Frau aus der Elbe gestiegen ist. Dirk und Piet finden die mysteriöse Frau bei der Obdachlosen Onna, die in einem Container wohnt und die junge Afrikanerin aufgenommen hat. Sie ist vollkommen verängstigt und spricht kein Wort. Piet will herausfinden, was passiert ist und lässt nicht locker.