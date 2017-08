Toy Story 2 Heute | Disney | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Im zweiten Abenteuer wird Cowboy Woody von einem Spielzeugsammler gestohlen und soll an ein Museum verkauft werden. Astronaut Buzz Lightyear (Mitte) mobilisiert die ganze Kinderzimmergang, um den Kumpel zu befreien... Effektvolle Fortsetzung. Laufzeit: 105 Minuten Genre: , USA 1999 Regie: John Lasseter Schauspieler: Jessie Puk Scharbau Woody Tom Hanks Buzz Lightyear Tim Allen Jessie the Yodeling Cowgirl Joan Cusack Stinky Pete the Prospector Kelsey Grammer Mr. Potato Head Don Rickles