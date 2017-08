Die Nonnen erwarten Besuch von der bekannten Schauspielerin Monika Saint Claire. Sie will für ihre nächste Filmrolle das Leben der Nonnen studieren. Zur Überraschung der Schwestern leiht sich die Schauspielerin gleich nach ihrer Ankunft ein Fahrrad. Damit fährt sie in die örtliche Apotheke, um sich einen Schwangerschaftstest zu besorgen. Schwester Sophie entschließt sich, in die Mission nach Argentinien zu gehen. Doch der tränenreiche Abschied von ihrer Freundin Barbara macht ihr den Aufbruch schwer. Im letzten Moment entscheidet sich Sophie, nicht in den Zug einzusteigen. Bürgermeister Wöller hat einen Termin bei der Mutter Oberin. Er macht ihr ein Angebot: Die Gemeinde übernimmt die Sanierung des Klosters und die Nonnen kaufen das Anwesen für drei Millionen zurück. Im Gegenzug erhält die Gemeinde Kaltenthal die Ausgrabungsfunde und die Gebeine des 'Homo Kaltenthalensis'. Der Schwangerschaftstest fällt positiv aus. Monika Saint Claire ist völlig verzweifelt. Sie will abreisen, doch Lotte überredet die Schauspielerin, zu bleiben. Im Kloster findet sie die nötige Ruhe, um sich über ihre Zukunft klar zu werden. Heimlich versucht Lotte herauszufinden, wer der Vater des Kindes ist...