Mehr Termine Inhalt Amy ist stinksauer auf Sheldon. Sie hat erfahren, dass er mit seinen Kommilitonen über ihre Beziehung spricht und Dinge preisgibt, die nur sie beide etwas angehen. Noch wütender wird sie, als sie Sheldon zur Rede stellt und dieser überhaupt nicht kapiert, was daran falsch sein soll. Raj trifft sich mit seinem Vater. Dieser macht ihm klar, dass es mit den ewigen Finanzspritzen nun ein Ende hat. Raj sollte längst auf eigenen Beinen stehen und eine Frau an seiner Seite haben. Deprimiert berichtet Raj seinen Freunden von dem unangenehmen Gespräch... Untertitel: Die Zonen der Privatsphäre Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2017 Regie: Mark Cendrowski Folge: 16 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Hofstadter Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets