Von der Ehefrau zur Witwe in fünf Wochen: Kurz nach der Hochzeit verlor Heidi (39) ihre große Liebe Bernd. Ein doppelt schwerer Schlag für die Krankenschwester, denn mit dem Verlust des Ehemannes erbte sie dessen Haus samt Werkstatt und leider auch eine Hypothek in Höhe von 170.000 Euro. Vor zwölf Jahren lernten sich die glühenden Fußball-Fans im Karlsruher Stadion kennen, kurze Zeit später kamen Heidi und Bernd zusammen. Im Frühjahr letzten Jahres dann die Schock-Diagnose: Bernd hat Speiseröhren-Krebs. Es besteht kaum Chance auf Heilung. Heidi und ihr Lebensgefährte beschließen zu heiraten. Dass Bernd aber schon fünf Wochen nach der Hochzeit stirbt, damit haben weder Heidi noch ihr Bruder Michael (36) und dessen Frau Daniela (31) gerechnet. Ihre Familie ist für Heidi ein große Stütze. Doch bei dem riesigen Schuldenberg sind alle ratlos: Heidi muss so schnell wie möglich das Haus räumen und verkaufen, aber wohin mit der Einrichtung? Was soll mit der Werkstatt samt Maschinen geschehen, die noch von Bernds Vater stammt? Daniela sieht nur einen Ausweg: Der RTL II-Trödeltrupp muss helfen! Sükrü Pehlivan zögert keine Sekunde, um die völlig verzweifelte Heidi zu unterstützen. Wird er diesen schwierigen Fall lösen können?