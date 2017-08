Kick It Like Beckham 26. August | RTL 2 | 09:45 - 12:00 Uhr | Komödie Infos

Inhalt Jess Parminder liebt Fußball über alles, doch ihre indische Familie hat andere Vorstellungen davon, wie ein anständiges Mädchen sich benehmen sollte. Während sie von einer Karriere wie David Beckham träumt, wird sie für ein Damen-Team entdeckt und verliert ihr Herz an ihren Trainer. Ihre Eltern sind ebenso entsetzt wie ihre Freundin Jules. Laufzeit: 135 Minuten Genre: Komödie, USA, GB, D 2002 Regie: Gurinder Chadha FSK: 6 Schauspieler: Jesminder 'Jess' Kaur Bhamra Parminder Nagra Juliette 'Jules' Paxton Keira Knightley Joe Jonathan Rhys Meyers Alan Paxton Frank Harper Herr Bhamra Anupam Kher Frau Bhamra Shaheen Khan