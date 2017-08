Angelina Kirsch lädt die Frauen zu einem Action-Fotoshooting ein. Dort gilt es nicht nur im eigenen Bild zu glänzen, sondern auch als Hintergrundmotiv in den Fotos der Konkurrentinnen. Peyman Amin begleitet die Finalistinnen zum Werbespot-Dreh in Amsterdam. Alle fünf Frauen werden gefilmt, doch nur der Werbespot des Curvy Supermodel 2017 wird im Anschluss an das Finale auch ausgestrahlt.