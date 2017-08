Der Mann mit der eisernen Maske Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die gewöhnlichen Franzosen müssen darben, während ihr König Louis XIV. in Saus und Braus lebt. Sogar die Musketiere haben sich gegen ihren Herrn gewandt und planen den Aufstand. Dafür wollen Sie Louis' Bruder aus der Haft befreien und auf den Thron bringen. Original-Titel: The Man in the Iron Mask Laufzeit: 130 Minuten Genre: Abenteuerfilm, GB, USA 1977 Regie: Mike Newell FSK: 12 Schauspieler: König Ludwig XIV. / Philippe Richard Chamberlain Fouquet Patrick McGoohan Louise de la Vallière Jenny Agutter D'Artagnan Louis Jourdan Duval Ian Holm Colbert Ralph Richardson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets