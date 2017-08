4. Spieltag, u. a.: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig. Sechs Jahre kickte Marcel Correia für die Eintracht, in den letzten zwei Spielzeiten trug er sogar die Kapitänsbinde. Dennoch wurde im Sommer der Vertrag des Verteidigers wegen seiner Verletzungsanfälligkeit nicht verlängert. In der Pfalz erhielt er einen Dreijahreskontrakt. Correia ist in Kaiserslautern geboren, fieberte als Balljunge und Fan in der Westkurve mit und spielte die komplette Jugend sowie in der U23 beim FCK, ehe er '11 nach Braunschweig wechselte. In den ersten Partien fehlte er nach einer Verletzung, mittlerweile ist er wieder eine Option für die Lauterer Defensive.