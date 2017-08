Diese Folge "Grill den Henssler Sommer-Special" wartet mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal nimmt Boris-Becker-Sohn Noah an einer TV-Show teil und lässt dabei die Flammen lodern. Mit ihm im Team sind Sänger und 'Let's Dance'- Gewinner Gil Ofarim, der sein Talent am offenen Feuer präsentiert sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt, die zeigen will, dass eine waschechte Grill-Göttin in ihr steckt. Auch auf dem Koch-Coach-Stuhl darf ein neues Gesicht begrüßt werden: Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege heizt den Promis ordentlich ein, damit sie Steffen Henssler um den Sieg bringen. Gil Ofarim zeigt dabei bei der Vorspeise ein beeindruckendes Geschick mit dem Messer, während es Noah Becker bei der Hauptspeise sehr entspannt angehen lässt. Und Larissa muss sich beim Dessert ordentlich konzentrieren, um alle Komponenten rechtzeitig auf den Teller zu bekommen. Denn am Ende müssen die Promis für den Sieg Sterneköchin Maria Groß, Genießer Reiner Calmund und Star-Sommelier Gerhard Retter am Jurypult überzeugen.