Jeder kommt in seinem Leben mit Musik in Berührung. Egal ob Schauspieler, Politiker oder Sportler. Der Abschlusssong des Abi-Jahrgangs, das Lied das lief, als man zum ersten Mal verknallt war, oder auch der Hit, zu dem man im Sommer seines Lebens endlos gefeiert hat. Musik bedeutet Leben und genau das wird in dem Quiz zelebriert. Denn jeder verbindet mit Hits ganz persönliche Lebenssituationen.