Auch in Folge 2 starten wieder 50 Top-Athleten im schwierigsten Hindernis-Parcours des deutschen Fernsehens. Unter anderem treten an: Die Brüder Roman und Michael Rindisbacher und Dominic Harrison, der Freund der ehemaligen 'Bachelorette'-Kandidatin Sarah Nowak, die ihrem Liebsten am Parcours-Rand die Daumen drückt. Till Ebener, Alix Arndt, Marius Al-Ani und Viktor Brüsewitz waren im letzten Jahr schon dabei. Dank noch härterem Training wollen sie 2017 den Parcours besiegen. Diese neuen Hindernisse die Athleten in der heutigen Vorrunde besonders: Die Drehscheibe und die Schwingenden Körbe - wer wird sie bezwingen? Wer wird an ihnen scheitern? Gefordert sind Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer - und Griffkraft!