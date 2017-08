Diana hat die Massen bewegt, galt als die meistfotografierte Frau der Welt. Doch was hat sie eigentlich zu dieser gefeierten Ikone gemacht, was war ihr Erfolgsrezept - und wie war der Mensch dahinter? Auf die Suche nach Antworten machen sich Weggefährten und Zeitzeugen Dianas. So auch Peter Kloeppel, der sie schon als junger Reporter begleitete und war am Unfallort in Paris hautnah mit dabei.