Ob klassische Currywurst, würziger Döner oder fette Burger - der schnelle Snack, quasi gekauft und verspeist im Vorbeigehen, ist aus Deutschland nicht mehr wegzudenken. Doch welches von den mittlerweile fast unzähligen Fastfood-Gerichten wird bei uns am häufigsten gefuttert? Antworten auf diese Frage und weitere wissenswerte Fakten für alle Schlemmermäuler, die es mit den Kalorien nicht ganz so genau nehmen, gibt es in dieser Reportage.