Diana - Forever and Ever Heute | ORF 2 | 20:15 - 21:20 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Am 31. August 1997 starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris. Das Märchen vom Mauerblümchen, das zur Königin der Herzen wurde, rührt auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod. Nicht zuletzt weil es immer wieder heißt, dass Diana nur für Prinz Charles auserwählt wurde um einen Thronfolger zu gebären. Seine Liebe gehörte Camilla. Diana - eine Liebesgeschichte ohne Happy End. Laufzeit: 65 Minuten Genre: Dokumentation Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets