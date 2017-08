Von Eisenhammer nach Ferchland macht Uwe Steimle unter anderem Station beim letzten Köhler in der Dübener Heide und besucht Herrn Sommer in Zerbst, der noch nie auf den Osterinseln war, dafür aber Skulpturen in seinem Garten stehen hat, die genauso aussehen wie die Weltkulturerbe-Statuen. Steimle macht auch einen Abstecher nach Garitz, um dort die alte Auto- und Motorradmarke DKW zu bestaunen.