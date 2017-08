In Sachsen-Anhalt, genauer in Ferropolis, der "Stadt aus Eisen", wird jedes Jahr das splash! veranstaltet. Und das darf in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern 20 Jahre gibt es das größte Hip-Hop-Festival Deutschlands schon. Auch in diesem Jahr lädt das splash! namenhafte nationale und internationale Hip-Hop-Größen auf die Bühnen des Freilichtmuseums. ARTE ist wie gewohnt live vor Ort und bringt das Festival-Feeling nach Hause. ARTE zeigt ein einstündiges Highlight-Konzert und bietet darüber hinaus im Internet viele weitere Konzerte im Livestream und nach dem Festival als VOD: concert.arte.tv/splash Dieses Jahr spielen auf dem splash! unter anderem: Mac Miller, Travis Scott, Marteria, Rin, LGoony, Kool Savas, K.I.Z., Megaloh & Friends, Genetikk, Sido, Rae Sremmurd, RAF Camora & Bonez MC.