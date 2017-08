Erneut taucht Michael Kessler in die Vergangenheit und Gegenwart von Prominenten ein, verwandelt sich zu ihrem Abbild und konfrontiert sie schließlich mit ihrem eigenen Spiegelbild. Dafür recherchiert er gründlich im Leben des jeweiligen Promis - sichtet private Fotos und Archivmaterial, spricht mit ihm selbst und trifft Angehörige und Freunde. Am Ende seiner Reise verwandelt er sich in seinen Gast - in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler so sein prominentes Gegenüber mit dessen Spiegelbild: Bosbach trifft auf Bosbach, Hallervorden auf Hallervorden. Nachdem Kessler zuvor den Prominenten interviewte, interviewt der am Ende "sich selbst". Er stellt sich Fragen, die er sich schon immer stellen wollte. Mit ungewissem Ausgang. Denn wenn Kessler als Spiegelbild des Prominenten antwortet, fallen die letzten Masken. "Palim Palim" oder "Honig im Kopf" - jeder kennt ihn, Generationen lachen mit und über ihn. Dieter Hallervorden. In diesem Jahr wird er 83, und seine Memoiren hat er eigentlich bereits vor Jahren geschrieben, an den Ruhestand denkt er noch lange nicht. Michael Kessler trifft den rastlosen Schauspieler, der Interviews hasst, an seinem "Wohlfühlort". Wie kommt Dieter Hallervorden zur Ruhe, woher nimmt er die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden? Darüber spricht Michael Kessler mit Hallervordens Sohn und seinem Freund und Wegbegleiter, Regisseur Thomas Schendel. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Kessler ist...".