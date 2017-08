Die Unternehmerin Carin Kuhnert wird in ihrem Bootshaus am See von ihrem Chauffeur erschlagen aufgefunden - alles deutet auf eine Beziehungstat. Doch wem war Carin, die sich gern als "Engel mit Herz" wohltätig zeigte, ein Dorn im Auge? Voss und sein Team ermitteln im nächsten Umfeld und erhalten eine Ahnung von der Einsamkeit, unter der die jung verwitwete Unternehmerin gelitten haben muss. Zu ihrer Tochter Sophie hatte Carin ein angespanntes Verhältnis, denn sie hat Sophie zeitlebens für den Tod des Vaters verantwortlich gemacht. Fred Reker, der Geschäftsführer von Carins Softdrink-Unternehmen, über den sie sich häufig ärgerte, ist mit Sophie verlobt. Und das Mordopfer hatte offenbar einen geheimen Liebhaber: Ralf Lechner, den Chauffeur. Der lebt wiederum mit seiner gleichaltrigen Frau Hannah in einer offenen Beziehung. Hannah kam als Haushälterin zu den Kuhnerts, da war Sophie noch ein Kleinkind. Ist Hannah wirklich so gelassen, dass sie eine ernste Beziehung ihres Mannes mit seiner Chefin tolerierte? Ein Einbruch im Haus Kuhnert bringt die Ermittler auf die Spur eines Notebooks, auf dem Carin Tagebuch führte. Was steht in dem Tagebuch, für das sich nicht nur der Einbrecher interessiert, sondern auch Sophie, die das Notebook unterschlagen hat? Gemeinsam gelingt es Tom Kupfer und Annabell Lorenz, das Passwort zu knacken - da ist Voss schon unterwegs, weil er ein erneutes Verbrechen fürchtet.